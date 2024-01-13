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استطلاع: فرع ضريبة الكرادة يحصد المركز الاول كأفضل دائرة خدمية

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بغداد - ياسين صفوان - ونوه الاستطلاع إلى ان الاليات المتبعة في عمل الدائرة ساهمت بشكل ملحوظ في انخفاض نسب الفساد والرشوة وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة لجميع موظفيه.

وبحسب الدائرة، فإن ذلك "يأتي هذا بفضل القيادة التي يتمتع بها مدير الفرع خالد السعيدي ومتابعة دؤوبة ومستمرة لتنفيذ توجيهات الحكومية في عمل اقسام الضرائب ودوائرها".


وتعد دائرة ضريبة الكرادة من بين الدوائر التي ساهمت في الإصلاح المالي الضريبي بشكل كبير فضلا عن اعتماد آلية التقدير الذاتي والدفع الالكتروني واعتماد التقنيـــات الحديثة في عمله اليومي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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