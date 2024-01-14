انت الان تتابع خبر كاساس يفاضل بين اثنين لسد الفراغ بعد إصابة سعد ناطق.. من هم؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولم يشارك سعد ناطق في التدريبات الجماعية لمنتخب "أسود الرافدين" منذ عدة أيام بسبب شد عضلي ضرب اللاعب في الحصص التدريبية للمنتخب العراقي في الأيام الأخيرة من معسكر أبو ظبي الذي أُقيم خلال الفترة من 2 إلى 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.وقرّر كاساس عدم التفكير في المدافع سعد ناطق أو الزج به في مباراة إندونيسيا؛ لأنه لم يتعافَ تمامًا رغم مشاركته في التدريبات الجماعية، السبت، لأن كاساس يريده جاهزًا بنسبة 100% لمباراة اليابان التي تعد الأصعب في المجموعة.

وكاساس بدأ يجرب الثنائيات في خط الدفاع، تارةً يلعب بزيد تحسين وريبين سولاقا، وتارة أخرى بريبين سولاقا وعلي عدنان، وأيضًا بثنائية علي عدنان وزيد تحسين، كما ان اللاعب علي عدنان سيشارك أساسيًا في المباراة وسيفاضل كاساس بين زيد تحسين وريبين سولاقا لبدء المباراة، بحسب winwin.

ويريد كاساس إغلاق المساحات أمام إندونيسيا تمامًا مثلما فعل المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المزدوجة حين فاز بخماسية لهدف، مع مراجعة الأخطاء التي سُجّلت في المباراة، والحرص على عدم تكرارها، كون المهمة لن تكون سهلة.

ويستكمل المنتخب العراقي تدريباته في مراكز التدريب التابعة لنادي الغرافة الرياضي، إذ يتم السماح بحضور وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة فقط، وبعدها يتم الإغلاق؛ للدخول فعليًّا في التدريبات الجادة.

وفي ذات السياق، حدّد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هوية حكم مباراة العراق وإندونيسيا، إذ تمت تسمية الحكم الأوزبكي إلجيز تاتاشيف، لقيادة المباراة التي ستُقام على استاد أحمد بن علي مساء بعد غدٍ الإثنين.

وسبق للمنتخب العراقي أن فاز على إندونيسيا في السادس عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنتيجة 5-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويقع المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا والتي ستنطلق مبارياتها غدًا الأحد بمواجهة فيتنام واليابان على استاد الثمامة عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت الدوحة.

