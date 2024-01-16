انت الان تتابع خبر البرلمان يزاول مهامه التشريعية لحين الاتفاق على منصب الرئيس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اخفق البرلمان في اختيار رئيس جديد له في جلسة امتدت لساعات تخطت منتصف الليل ، وبهذا تجاوز البيت التشريعي النصوص القانونية التي الزمت المشرعين بحسم المنصب في اول جلسة يعقدها ليستمر بعد ذلك بأداء مهامه الاعتيادية وفق نواب .



جدلية الأسماء التي رشحت لتولي منصب رئيس البرلمان قد تنتهي مع اعادة المفاوضات التي ستجرى مرة اخرى بين القوى السياسية على حد سواء لطرح شخصيات بديلة.