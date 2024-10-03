الساحتان الفلسطينية واللبنانية والتصعيد الأخير على طاولة الأعرجي وهيتشن

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قاسم الأعرجي استقبل السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيتشن، إذ شهد اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة وفي مختلف المجالات، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الفلسطينية واللبنانية وتداعيات التصعيد الأخير في المنطقة".وأشاد الأعرجي بـ"الإعلان الرسمي لانتهاء مهام التحالف الدولي"، مؤكدا أنه "إنجاز لحكومة السوداني، وتحول في العلاقة مع الدول الى علاقات ثنائية للتعاون الأمني والاستخباري بين العراق وأعضاء التحالف، بما يحقق مصلحة العراق وأمن واستقرار المنطقة".

وتناول اللقاء، التأكيد على أهمية عدم اتساع رقعة الصراع الدائر في المنطقة والعمل عبر القنوات الدبلوماسية، لتجنيب المنطقة والعالم خطر تداعيات الصراعات والأزمات، وفقا للبيان.