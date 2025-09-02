انت الان تتابع خبر السفارة الامريكية: جوشوا هاريس يباشر أعماله كقائم بالأعمال لدى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للسفارة، "يشرّفنا أن نرحّب بعودة القائم بالأعمال جوشوا هاريس إلى العراق!".



وأضاف: "وهو يتطلّع للعمل عن كثب مع الشركاء العراقيين وموظفي السفارة في بغداد وأربيل لتعزيز الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والعراق ودفع الأهداف الأميركية قُدمًا في هذه العلاقة الحيوية".

