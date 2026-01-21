شكرا لقرائتكم خبر الهيئة السعودية للمياه توضّح حقوق المستفيدين عند إيقاف الخدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبيّنت الهيئة أن من حق المستفيد الإشعار المسبق قبل الإيقاف، وتوثيق سبب الإجراء بوضوح عند تنفيذه، إضافة إلى إعادة الخدمة خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت إتمام السداد.
وأكدت أنه في حال عدم استيفاء أي من هذه الحقوق، يحق للمستفيد رفع شكوى لدى مقدم الخدمة ليتم التعامل معها وفي حال عدم الاستجابة يحق له تصعيد الشكوى للهيئة للبت فيها، مشددة على متابعتها التزام الجهات المقدمة للخدمة ضمن دورها التنظيمي لقطاع المياه.
وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى إتاحة حلول مالية مرنة، بالتكامل مع شركة المياه الوطنية، تسهم في تمكين المستفيدين من معالجة التزاماتهم وتقليل مخاطر إيقاف الخدمة، وذلك وفق آلية محدده منشوره على منصات الهيئة.
