مشعان الجبوري يستقيل من حزب الوطن ورئاسته

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجبوري في تغريدة له على منصة "أكس" تابعتها الخليج 365، "اشهد ان القوى المهيمنة على السلطة قد ضاقت بكل صوت مخالف واخذت تتفنن في استهدافه".

وأضاف "‏ولكي أجنب حزب الوطن الذي يخضع لقانون الأحزاب تبعات آرائي ومواقفي، وقعت اليوم استقالتي من الحزب ورئاسته تاركاً الراية لمن يملكون قدرة أكبر على التكيف مع هذا الزمن العسير".
أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

