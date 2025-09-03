انت الان تتابع خبر مشعان الجبوري يستقيل من حزب الوطن ورئاسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجبوري في تغريدة له على منصة "أكس" تابعتها الخليج 365، "اشهد ان القوى المهيمنة على السلطة قد ضاقت بكل صوت مخالف واخذت تتفنن في استهدافه".



وأضاف "‏ولكي أجنب حزب الوطن الذي يخضع لقانون الأحزاب تبعات آرائي ومواقفي، وقعت اليوم استقالتي من الحزب ورئاسته تاركاً الراية لمن يملكون قدرة أكبر على التكيف مع هذا الزمن العسير".