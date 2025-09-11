انت الان تتابع خبر بينها اعفاء مسؤول.. السوداني يصدر 12 توجيها يخص احد اقضية بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل جمعاً من شيوخ ووجهاء قضاء الزوراء ( منطقة المعامل ) شرق العاصمة بغداد، بحضور النائب محمد الصيهود وأمين بغداد، ومحافظ بغداد، ونائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين المحليين".



وبحسب البيان، اطلع السوداني خلال اللقاء على "الأوضاع الخدمية والمعاشية في القضاء، ومطالبات الأهالي بتوفير الخدمات البلدية ومعالجة نقص الأبنية المدرسية، وتحسين المستوى الاقتصادي".

وأشار البيان الى ان السوداني وجّه بجملة من الإجراءات التالية:

1- توجيه الحكومة المحلية لممارسة صلاحياتها بإعفاء قائمقام قضاء الزوراء من منصبه، نتيجة تلكئه في القيام بواجباته والمهام الموكلة إليه.

3- تحديد جدول زمني لإكمال إنجاز مستشفى المعامل، قبل نهاية العام الحالي، وفق المواصفات المحددة.

4- قيام محافظة بغداد بالإسراع في إحالة مشروع التصميم الأساسي لقضاء الزوراء الى إحدى الشركات المتخصصة.

4/قيام أمانة بغداد بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة وخلال مدة (20) يوماً لإكمال الطريق السياحي عبر منفذ بغداد بعقوبة.

5/ قيام وزارتي المالية والتخطيط ومحافظة بغداد بإكمال إجراءات التعاقد مع شركة متخصصة، لإنجاز مشروع الماء في القضاء وبكلفة (200) مليار دينار.

6/ توجيه محافظة بغداد بإضافة مكوّن لمشروع ماء الحسينية لمد الأنبوب الى قضاء الزوراء، لحين اكمال المشروع الرئيسي للماء الخاص بالقضاء.

7/ قيام فريق الجهد الخدمي والهندسي بإنجاز المشاريع الجديدة في القضاء.

8/ تهيئة الأراضي لبناء مدارس ضمن مشاريع صندوق العراق للتنمية، بدلاً عن المدارس الكرفانية.

9/ تخصيص أرض معمل الثرمستون في القضاء، لغرض تحويل مساحاتها الى مقارّ للدوائر البلدية ودوائر الوزارات، خاصة بالقضاء.

10/ إنشاء ملعب رياضي شعبي في القضاء، وتسييج الملاعب الموجودة الأخرى.

11/ تشكيل مديرية بلدية ضمن الحدود الأساسية للمحافظة خاصة بالقضاء، لغرض إدارة ملف الخدمات.

12/ تشكيل لجنة من مكتب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ المقررات، وعقد اجتماع شهري بإشراف رئيس مجلس الوزراء، وحضور أمين بغداد، ومحافظ بغداد، وأهالي القضاء لمتابعة نتائج تنفيذ المقررات والتوجيهات.

