انت الان تتابع خبر الانتخابات المقبلة بالأرقام.. عدد ناخبي التصويت العام والخاص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات جمانة الغلاي في بيان، إن "مجلس المفوضين صادق على الانتشار النهائي للتصويت العام والخاص والنازحين، إذ بلغ عدد الناخبين الكلي 21،404،291".

وأضاف أن "عدد ناخبي التصويت العام 20,063,773، وعدد ناخبي التصويت الخاص 1،313،980، وعدد الناخبين النازحين 26،538".

ولفتت الغلاي الى أن "عدد مراكز التصويت العام 8،703 وعدد محطات التصويت العام 39،285 محطة، وعدد ناخبي التصويت الخاص 1،313،980"، مشيرة الى أن "عدد مراكز التصويت الخاص 809 مراكز وعدد محطات التصويت الخاص 4،501 محطة".

وتابعت أن "عدد الناخبين النازحين 26،538، وعدد مراكز تصويت النازحين 97 مركزاً، وعدد المحطات 321 محطة".