الرُبع الفائز من بين مليون متقدم.. الخليج 365 تنشر الفائزين بقرعة "موظفي الاقتراع"

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت المفوضية أسماء المتقدمين الفائزين بالقرعة في بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة، فضلا عن 17 محافظة أخرى، بعدد 250 الف موظف تحتاجهم المفوضية.وستكون الأجور للموظف الحكومي لمنسق مركز الاقتراع مبلغ 300 الف دينار لاحد أيام التصويت، ومدير المحطة 200 الف دينار، اما موظف المركز او محطة الاقتراع 150 الف دينار.

اما الطلاب والخريجين غير الموظفين، فمنسق المركز يتقاضى 400 الف دينار، ومدير المحطة 300 الف دينار، وموظف الاقتراع 250 الف دينار لليوم الواحد.

وفي اخر رقم معلن عن عدد المتقدمين تجاوز الـ800 الف متقدم، بينما من المتوقع وصولهم الى مليون متقدم في اخر 5 أيام من مهلة التقديم.