الخارجية تعلن قرب إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية، ورد لـ الخليج 365، أن حسين "استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، وذلك في مقر البعثة العراقية لدى الأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة".وجرى خلال اللقاء "بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين العراق ومجلس التعاون، وآفاق العمل المشترك، حيث أشار الوزير إلى أهمية المضي قدماً في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وتفعيل أعمال اللجنة المشتركة، مثمناً في الوقت ذاته قرب إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج".

كما تم التطرق، وفق البيان، "إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، إذ شدد السيد فؤاد حسين على خطورة التوترات القائمة في المنطقة، مؤكداً أن أي تصعيد عسكري قد يهدد استقرارها الجغرافي والسياسي، وأن العراق يدعو إلى اعتماد الحوار والتفاهم كسبيل لمعالجة الخلافات، ويؤكد في هذا السياق على أهمية التهدئة وتعزيز الاستقرار لما فيه مصلحة شعوب المنطقة".

واستعرض الوزير خلال اللقاء المسار الديمقراطي في العراق، مشيراً إلى الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المقبلة، بما يعكس التزام العراق بخيار الديمقراطية وترسيخ مؤسسات الدولة، بحسب بيان الخارجية.

