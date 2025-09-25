انت الان تتابع خبر تأكيد دعم العراق الكامل للبنان: استقرار وسيادة وأمن الدولة "الشقيقة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشاد السوداني، بجهود السفير اللبناني خلال مدّة عمله في العراق، مؤكداً حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان الشقيق في جميع المجالات وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.وأشار السوداني الى دعم العراق الكامل لجهود الدولة اللبنانية من أجل تجاوز ظروف المرحلة الحالية، والعمل على ترسيخ أمن لبنان ومنع العدوان عنه، وتعزيز استقراره وسيادته ووحدة أراضيه.

من جانبه، عبّر السفير اللبناني عن تقديره لمواقف العراق حكومة وشعباً، والدعم والمساندة التي تلقاها لبنان، على مختلف الصعد والمحافل الدولية والإقليمية لتي تعكس عمق الروابط التاريخية المشتركة بين البلدين.

