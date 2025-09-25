انت الان تتابع خبر العراق والمغرب يبحثان سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني في القضايا المشتركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقضاء ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، استقبل رئيسَ السلطة القضائية في المملكة المغربية، محمد عبد النباوي، والوفد المرافق له".وبحث الجانبان، بحسب البيان، "سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين في القضايا المشتركة".وأشار البيان الى ان "اللقاء حضره كلٌّ من نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية: القاضي زيدون سعدون، والقاضي نجم أحمد، والقاضي كاظم عباس، والقاضي حسن فؤاد، إضافةً إلى رئيس الادعاء العام نجم عبد الله، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر".