انت الان تتابع خبر ترحيب عراقي بتعديل هولندا إرشاداتها وتحذيراتها المتعلقة بالسفر الى بلاد الرافدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل سفيرة مملكة هولندا لدى العراق جانيت البيردا، ورحب بإعلان وزارة الخارجية الهولندية عن تعديل إرشاداتها وتحذيراتها المتعلقة بالسفر إلى العراق"، مبيناً أن "هذا القرار يعكس الثقة المتجددة باستقرار الوضع الأمني في البلاد، ويسهم في تسهيل قدوم الشركات الاستثمارية والسائحين، ويمهد الطريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين الصديقين".

وأشار إلى أن "إجراءات الحكومة في تأمين البيئة الاستثمارية الملائمة للعمل، تشجع الشركات العالمية، ولاسيما الهولندية للاستفادة من فرص الاستثمار في العراق".

ووجّه "باستكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين البلدين، وتفعيل خطوات المجلس الأعلى المشترك للمياه، لتوسعة التعاون والشراكة بين البلدين، ومضي العراق بالاستعانة بالخبرات الهولندية في مجال تنظيم الموارد المائية وإدارتها، إلى جانب المجالات الأخرى".

من جانبها، أشادت السفيرة الهولندية بما "يشهده العراق من نقلة نوعية، وارتفاع في معدلات النمو والمؤشرات الاقتصادية"، معربة عن "رغبة الشركات الهولندية بتعزيز وتطوير عملها ضمن برامج التنمية والإعمار في العراق".

