انت الان تتابع خبر المندلاوي يقود نجاح رئاسة أول اجتماع عام للبرلمان الآسيوي – الإفريقي في بيروت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ الخليج 365، "نبارك هذا الانجاز التأريخي لجمهورية العراق مند تأسيسها لغاية اليوم.. النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي رئيساً للمجلس البرلماني الاسيوي - الافريقي ونجاح اجتماعه العام الاول المنعقد في العاصمة اللبنانية في بيروت".وأضاف المكتب، أن "الاجتماع كان بحضور رؤساء واعضاء البرلمانات في قارة آسيا وإفريقيا".