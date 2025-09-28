انت الان تتابع خبر السامرائي وبارزاني يؤكدان أهمية توحيد المواقف الوطنية لضمان الاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365 إن "السامرائي التقى بارزاني، في مصيف صلاح الدين بمدينة أربيل، حيث جرى بحث القضايا الوطنية المشتركة وتعزيز آفاق التعاون بين القوى السياسية".

وأضاف أن "اللقاء تناول أوضاع العراق العامة والتحديات التي تواجهه، مع التأكيد على ضرورة توحيد المواقف الوطنية بما يضمن استقرار البلاد ويخدم مصالح المواطنين في جميع المحافظات".

وأشار الجانبان إلى أنّ "المرحلة الحالية والمقبلة تستوجب المزيد من التنسيق والعمل المشترك بين القوى الوطنية"، مشددين على أنّ "التعاون بين مختلف القوى السياسية هو السبيل لبناء عراق قوي يلبّي تطلعات شعبه نحو الاستقرار والتنمية".