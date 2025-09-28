انت الان تتابع خبر السامرائي لنيجيرفان بارزاني: المرحلة المقبلة تستوجب توسيع الشراكات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365 إن "السامرائي التقى نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد في أربيل، حيث جرى اللقاء في إطار بحث القضايا الوطنية المشتركة بين بغداد وأربيل".

وأضاف أن "اللقاء تناول الملفات السياسية والاقتصادية وأولويات المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أهمية توحيد المواقف الوطنية بما يعزز الاستقرار ويخدم الوطن".

وأشار رئيس تحالف العزم إلى أن "المرحلة المقبلة تستوجب تضافر الجهود وتوسيع الشراكات بين جميع القوى الوطنية، مشدداً على أنّ تحالفه "ماضٍ في مشروعه الوطني بالتعاون مع القوى الوطنية والهادف إلى تعزيز بناء الدولة القوية التي تلبي تطلعات شعبها".

