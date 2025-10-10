انت الان تتابع خبر وزير الخارجية التركي: مشكلة المياه مشتركة.. نحاول حل الأزمة مع العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فيدان خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسي، إن نسب المياه المخزّنة في السدود التركية منخفضة نتيجة التغير المناخي، وهو ما يؤثر على حجم المياه المتدفقة نحو دول الجوار، ومن بينها العراق.وأشار إلى أن الشعب العراقي بحاجة ماسة للمياه، وأن أنقرة تعمل على إيجاد حلول عملية لهذه الأزمة.

وأوضح الوزير التركي أن هناك لجنة فنية مشتركة بين العراق وتركيا تتابع عن كثب ملف المياه، وتبحث بشكل مستمر في السبل الكفيلة بتأمين الحصص المائية.

