رئيس الوزراء يوافق على اعتماد 4 آذار يوماً وطنياً لريادة الأعمال في العراق

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "استنادًا إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، تقرر اعتماد يوم الرابع من أذار يومًا وطنيًا لريادة الأعمال في العراق، وإقراره رسميًا".

وأضافت أن "القرار يرسّخ التوجه نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة، ومتسق مع رؤية العراق 2050".
