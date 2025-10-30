انت الان تتابع خبر الإعمار والتنمية: السوداني أحرج من سبقه بحجم الإنجازات والمشاريع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حبيب في حديث لبرنامج "علنا" الذي يُعرض على شاشة السومرية الفضائية، إن "شبكة الطرق في بغداد كانت تستوعب مليوني انسان وعدد محدد من المركبات والمجسرات التي تم أنشاءها خلال هذه الحكومة التي يعتبرها البعض حالة سلبية كان لها الفضل بإعادة الثقة بالحكومة وهي جزء بسيط من المشاريع التي قدمتها الحكومة".



وأكمل، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أحرج من سبقه من المسؤولين بحجم الإنجازات والمشاريع الملموسة التي نفذتها حكومته على أرض الواقع".

وأضاف، أن "مزاج الشارع بدأ يتغير مع وجود حكومة لا تشبه ما قبلها في التعامل مع الأزمات"، مشيرًا إلى أن السوداني "يتحدث باسم العراق بخلاف ما تتحدث به بعض الكتل السنية والشيعية على أساس مكوناتي بسبب حضوره الفاعل في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين".