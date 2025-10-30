انت الان تتابع خبر الإعمار والتنمية: السوداني أحرج من سبقه بحجم الإنجازات والمشاريع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال حبيب في حديث لبرنامج "علنا" الذي يُعرض على شاشة السومرية الفضائية، إن "شبكة الطرق في بغداد كانت تستوعب مليوني انسان وعدد محدد من المركبات والمجسرات التي تم أنشاءها خلال هذه الحكومة التي يعتبرها البعض حالة سلبية كان لها الفضل بإعادة الثقة بالحكومة وهي جزء بسيط من المشاريع التي قدمتها الحكومة".
وأكمل، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أحرج من سبقه من المسؤولين بحجم الإنجازات والمشاريع الملموسة التي نفذتها حكومته على أرض الواقع".
وأكمل، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أحرج من سبقه من المسؤولين بحجم الإنجازات والمشاريع الملموسة التي نفذتها حكومته على أرض الواقع".
وأضاف، أن "مزاج الشارع بدأ يتغير مع وجود حكومة لا تشبه ما قبلها في التعامل مع الأزمات"، مشيرًا إلى أن السوداني "يتحدث باسم العراق بخلاف ما تتحدث به بعض الكتل السنية والشيعية على أساس مكوناتي بسبب حضوره الفاعل في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين".
وفيما يخص الجدل السياسي حول ولاية ثانية للسوداني، أشار حبيب إلى "وجود تناقض لدى بعض الكتل السياسية التي ترفض منحه ولاية ثانية، بينما تطالب بولاية ثالثة لشخص آخر والامر شأن داخلي وليس خارجي".
وأضاف أن السوداني "لم تسقط في عهده ثلاث محافظات، ولم تهدر أموالًا استحوذت عليها مجاميع إرهابية، ولم يُقتل ألف وسبعمائة شاب".
وتابع، ان "الولايات المتحدة الامريكية لم تكن بعيدة عن العراق والزيارة القادمة لا تحتوي على املاءات خارجية ولا توجد نية للتدخل بالشأن الداخلي"، مردفاً أن "قمة شرم الشيخ أحد أفضل الخطوات التي قامت بها الحكومة ومن كان بالضد منها كان يتمنى الذهاب اليها لذلك تبنى الخطابات الطائفية والمحرضة".
وبين أنه "من القوانين التي كنا نطمح للتصويت عليها في دورة البرلمان الحالية هو قانون سلم الرواتب الذي يعالج التفاوت الكبير بين رواتب الموظفين والفوارق الطبقية التي حدثت بسببه".