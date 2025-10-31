انت الان تتابع خبر بارزاني يكشف عن تعرض كردستان لامر اخطر من الأنفال والكيمياوي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وثمن بارزاني، خلال تجمع جماهيري، في مدينة دهوك "تضحيات عوائل الشهداء ودور المرأة الكردية في مسيرة النضال والتحرر".

وحذر بارزاني من "المخططات التي تستهدف إقليم كردستان"، موضحا أن "التهديدات الحالية أخطر من السابق، إذ يسعى الأعداء إلى إفقاد الشباب الأمل والانتماء للوطن من خلال نشر الإدمان واليأس".

ودعا الأمهات إلى "تربية الأبناء على الوعي والمسؤولية لمواجهة هذه التحديات"، مشيرا بارزاني إلى أن "قطع رواتب موظفي الإقليم استخدم كورقة سياسية من قبل أطراف داخلية وخارجية".

وتابع ان "رواتب شعب كردستان تحولت إلى قضية سياسية، واستخدمها البعض كورقة ضغط ضد الإقليم، وساهمت جهات داخلية في تسهيل ذلك، وهذا لا يقل خطورة عن الأنفال والقصف الكيمياوي".

