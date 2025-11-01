انت الان تتابع خبر الملا يهاجم محاولات استغلال وزارة التربية انتخابياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الملا في تدوينة على منصة (X)، تابعتها الخليج 365، ان "هناك هجمة ممنهجة تستهدف وزارة التربية لتحقيق مكاسب انتخابية"، مؤكداً أن "فاقد القيم لا يصنع جيلاً، ولا يملك حتى حق الحديث عن التربية".

وأضاف الملا أن "المؤسسة التربوية أسمى من عبث بعض الباحثين عن المكاسب الانتخابية الرخيصة"، مشيراً إلى أن "من يمتلك خبرة في سرقة الأموال لا يمكن أن يمتلك ثقافة صناعة الأجيال".

