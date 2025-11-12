انت الان تتابع خبر العراق يعلن تضامنه مع تركيا إثرَ حادثِ سقوطِ طائرةِ الشحن العسكريّةِ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "تُعربُ عن خالص تعازي جمهورية العراق إلى جمهورية تُركيّا الصديقة، إثرَ حادثِ سقوطِ طائرةِ الشحن العسكريّةِ التركية المنكوبة، التي كان على متنِها عشرونَ فرداً، بمن فيهم طاقمُ الطائرة، وذلك على الحدودِ بين أذربيجان وجورجيا"

وأعربت الوزارة "عن تضامن جمهورية العِراق مع حُكومة وشَعبِ جمهورية تركيا في هذا الحادثِ الأليم، وتُقدم خالصَ المواساةِ لذوي الضحايا".