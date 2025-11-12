اخبار العالم / اخبار العراق

نتائج الانتخابات في أربيل: الديمقراطي يتصدر والاتحاد ثانياً وتيار الموقف الوطني ثالثاً

نتائج الانتخابات في أربيل: الديمقراطي يتصدر والاتحاد ثانياً وتيار الموقف الوطني ثالثاً

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في المرتبة الثانية الاتحاد الوطني الكردستاني بعدد أصوات بلغ 97,301، فيما حلّ تيار الموقف الوطني ثالثًا بـ 63,288 صوتًا.

أما الجيل الجديد فقد سجل 38,911 صوتًا، تلاه الاتحاد الإسلامي الكردستاني بـ 28,650 صوتًا، ثم جماعة العدل الكردستانية التي حصلت على 13,772 صوتًا.
