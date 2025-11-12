انت الان تتابع خبر نتائج الانتخابات في أربيل: الديمقراطي يتصدر والاتحاد ثانياً وتيار الموقف الوطني ثالثاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في المرتبة الثانية الاتحاد الوطني الكردستاني بعدد أصوات بلغ 97,301، فيما حلّ تيار الموقف الوطني ثالثًا بـ 63,288 صوتًا.أما الجيل الجديد فقد سجل 38,911 صوتًا، تلاه الاتحاد الإسلامي الكردستاني بـ 28,650 صوتًا، ثم جماعة العدل الكردستانية التي حصلت على 13,772 صوتًا.