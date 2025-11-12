انت الان تتابع خبر في كربلاء.. تحالف الاعمار والتنمية يتصدر نتائج الانتخابات ودولة القانون ثانياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في المرتبة الثانية ائتلاف دولة القانون بعدد أصوات بلغ 50,302، فيما حلّ تحالف إشراقة كانون في المركز الثالث بـ 42,813 صوتًا.

أما ائتلاف الأساس العراقي فحصل على 27,715 صوتًا، تلاه حركة صادقون بـ 26,810 صوتًا، ثم ائتلاف قوى الدولة الوطنية بـ 22,261 صوتًا، وجاءت منظمة بدر في المرتبة السابعة بـ 20,296 صوتًا.

