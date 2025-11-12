انت الان تتابع خبر نتائج الانتخابات في ذي قار: ائتلاف السوداني يتصدر يليه دولة القانون والصادقون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في المرتبة الثانية ائتلاف دولة القانون بـ 74,541 صوتًا، فيما حلّت حركة صادقون ثالثة بعد حصولها على 61,653 صوتًا.

أما ائتلاف قوى الدولة الوطنية فحصل على 46,598 صوتًا، تلاه منظمة بدر بـ 44,406 صوتًا، ثم تحالف سومريون بـ 36,601 صوتًا، فيما جاء تحالف خدمات في المرتبة السابعة بـ 31,162 صوتًا.

