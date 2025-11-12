اخبار العالم / اخبار العراق

نتائج الانتخابات في ذي قار: ائتلاف السوداني يتصدر يليه دولة القانون والصادقون

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في المرتبة الثانية ائتلاف دولة القانون بـ 74,541 صوتًا، فيما حلّت حركة صادقون ثالثة بعد حصولها على 61,653 صوتًا.

أما ائتلاف قوى الدولة الوطنية فحصل على 46,598 صوتًا، تلاه منظمة بدر بـ 44,406 صوتًا، ثم تحالف سومريون بـ 36,601 صوتًا، فيما جاء تحالف خدمات في المرتبة السابعة بـ 31,162 صوتًا.

 

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

