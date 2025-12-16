السوداني يتحدث بالأرقام عن عدد الموظفين والتموينية والديون

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال حديثه للعراقية الاخبارية، "الموازنة الثلاثية وفرت استقراراً بالإنفاق وضمنت تمويل المشاريع، ووضعنا مؤشرات عديدة لمراجعتها عند إعداد موازنة 2026".

وتوقع بعدم الذهاب إلى الموازنات الثلاثية بعد الآن، مضيفا "موازنة العراق كانت 24 مليار دولار عام 2004".

ولفت رئيس الوزراء الى أن "عدد الموظفين عام 2025 هو 4 ملايين و550 ألفا"، كاشفا أن "عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين 2 مليون و960 ألفاً".