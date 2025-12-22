انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بقياس الأثر المالي للإجراءات الإصلاحية بترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهد الاجتماع مناقشة اجراءات الوزارات والجهات الحكومة الخاصة بمخرجات الاجتماع السابق، التي تستهدف تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، بحسب بيان لمكتب السوداني ورد للسومرية نيوز.ووجه السوداني، الجهات المعنية بقياس حجم الأثر المالي بعد تطبيق الإجراءات الإصلاحية بترشيد الإنفاق وكذلك قياس حجم فاعليتها، مشددا على تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، الى اهمية المضي بخطوات الإصلاح الكفيلة بخلق مزيد من فرص العمل بالقطاع الخاص، وفتح الابواب امام استثمارات جديدة بمختلف القطاعات لزيادة الإيرادات وتخفيف العبء عن الموازنة العامة.

