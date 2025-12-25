اخبار العالم / اخبار العراق

السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لمشروع تبليط وإنارة الطريق الحولي لقضاء الدجيل

السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لمشروع تبليط وإنارة الطريق الحولي لقضاء الدجيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب السوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع التبليط والأرصفة والإنارة للطريق الحولي لقضاء الدجيل ومقترباته بطول 7 كم وبكلفة 13 مليار دينار.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.
