انت الان تتابع خبر السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لمشروع تبليط وإنارة الطريق الحولي لقضاء الدجيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب السوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع التبليط والأرصفة والإنارة للطريق الحولي لقضاء الدجيل ومقترباته بطول 7 كم وبكلفة 13 مليار دينار.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.