السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لمشروع تبليط وإنارة الطريق الحولي لقضاء الدجيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب السوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع التبليط والأرصفة والإنارة للطريق الحولي لقضاء الدجيل ومقترباته بطول 7 كم وبكلفة 13 مليار دينار.وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.