السامرائي وطالباني يبحثان في السليمانية استحقاقات المرحلة المقبلة والتوقيتات الدستورية

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لتحالف العزم ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، التقى اليوم الخميس رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وقيادة الحزب في مدينة السليمانية، برفقة عدد من نواب وقيادات تحالف العزم.



وجرى خلال اللقاء – بحسب البيان - بحث تطورات المشهد السياسي واستحقاقات المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين القوى السياسية، والالتزام بالتوقيتات الدستورية بما يسهم في دعم الاستقرار وانتظام العمل السياسي والمؤسسي.

