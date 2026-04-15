مجلس محافظة كركوك يدعو لعقد جلسة "طارئة" غداً الخميس (وثيقة)
بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الوثيقة الرسمية الصادرة عن مكتب رئيس المجلس، والتي حصلت "السومرية" على نسخة منها، فإن الدعوة جاءت استناداً إلى أحكام المادة (22/ رابعاً) والمادة (38/ أولاً) من النظام الداخلي لمجلس محافظة كركوك لسنة 2015 المعدل.
وحددت الرئاسة الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم غد الخميس موعداً لانعقاد الجلسة، التي ستُقام في قاعة اجتماعات مجلس المحافظة بمقره الرئيسي.
