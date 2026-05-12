رسالة من دول الاتحاد الاوروبي للزيدي.. ماذا تضمنت؟

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ورد لـ الخليج 365، ان "الزيدي، استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق كليمنس سمتنر، الذي سلمه رسالة من دول الاتحاد، تعبر عن دعمها ومساندتها ل



لحكومة الجديدة، والعمل معها في مختلف المجالات".

وجرى خلال اللقاء "بحث آفاق علاقات التعاون بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها ضمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية، والرؤية المستقبلية بما يعزز المصالح والمنفعة المتبادلة".

كما شهد اللقاء "مناقشة القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية، وحفظ الأمن الاقليمي والدولي".