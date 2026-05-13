انت الان تتابع خبر الأعرجي: العراق يرفض بشكل قاطع استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأعرجي خلال مشاركته في جلسة المجلس الأطلسي عبر دائرة تلفزيونية، "ظروف المرحلة الحالية المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة حالت دون مشاركتي في هذه الجلسة حضورياً، كما أرحب بجميع الحضور من باحثين وصنّاع قرار وشركاء دوليين".وأضاف أن "إصلاح القطاع الأمني لا يتعلق بملف أمني عابر، بل يمسّ جوهر معركة الدولة العراقية الحديثة، معركة فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، ومنع أي قوة من العمل خارج إطارها الشرعي".

ولفت الأعرجي الى أن "العراق لم يختر أن يكون ساحةً للصراع الإقليمي والدولي، بل ساحة للقاء والتواصل، والحكومة أعلنت الموقف بشكل واضح أن العراق ينأى بنفسه عن الصراع بل يستفيد ويستثمر علاقاته الجيدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، لتخفيف حدة التوتر وخفض التصعيد".