انت الان تتابع خبر الزيدي وطالباني يؤكدان ضرورة مواصلة الجهود لتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، استقبل رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني".

وجرى خلال اللقاء، "بحث الأوضاع العامة في عموم البلاد، والتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتشكيل حكومة جديدة تكون جامعة وتتمكن من مواجهة التحديات التي يواجهها البلد في المرحلة الراهنة، وبما يساهم في تعزيز الاستقرار وخدمة المواطنين، والحفاظ على المصالح العليا للبلاد".