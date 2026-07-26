انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء اللبناني نوّاف سلام يصل إلى بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مراسلنا، إن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نوّاف سلام، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفدٍ وزاريّ يضمّ وزير المالية ياسين جابر، ووزير الطاقة والمياه جو صدّي، ووزير الاتصالات شارل الحاج، في مستهل زيارةٍ رسمية إلى العراق".وأضاف، ان "وزير المالية، فالح ساري، كان في استقبال رئيس الوزراء اللبناني والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي"، مشيرا الى ان "مراسم استقبال رسمية أُجريت للوفد اللبناني".