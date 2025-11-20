اليابان | هل يمكن لصناعة الأنيمي اليابانية أن تحقق التوازن بين الشغف والعدالة؟

تواجه صناعة الأنيمي اليابانية، التي تقدر قيمتها بنحو 3 تريليونات ين، أزمة حقيقية خلف بريق نجاحها العالمي، إذ تتعرض لانتقادات متزايدة بسبب ظروف العمل القاسية وسوء معاملة الفنانين والموظفين المستقلين الذين يشكلون العمود الفقري للإنتاج. وفي هذا السياق، يدعو عالم اجتماع متخصص في شؤون العمل إلى إصلاحات جذرية تضمن حماية المستقلين ومقاولي الباطن الصغار، خصوصًا مع تصاعد الاعتماد على الاستعانة بمصادر خارجية في الإنتاج.

الخلفية

برزت ظروف العمل الاستغلالية في صناعة الأنيمي اليابانية كقضية تثير قلق الرأي العام منذ نحو 15 عامًا، بعد أن سلط تقرير أصدرته جمعية مبدعي الأنيمي اليابانية (JAniCA) في عام 2009 الضوء على ساعات العمل الطويلة والأجور المنخفضة المنتشرة في استوديوهات إنتاج الأنمي في البلاد. أحدث التقرير صدمة بكشفه أن رسامي الدوغا – أي الفنانين الذين يرسمون الإطارات ”الوسيطة“ (المتوسطة) – كانوا يكسبون في المتوسط 1.1 مليون ين فقط (في ذلك الوقت، حوالي 10,000 دولار) سنويًا. فيما يلي، أنظر إلى أحدث الاتجاهات في وضع توظيف الرسامين وظروف عملهم، وأناقش التحديات المقبلة، مستندًا إلى اثني عشر عامًا من العمل الميداني.

يجب أن أبدأ بالإشارة إلى أن ظروف العمل الأساسية لرسامي الأنيمي اليابانيين قد تحسنت بشكل كبير منذ عام 2009. وجد استطلاع جمعية مبدعي الأنيمي اليابانية لعام 2023 أن متوسط الدخل السنوي كان 2.63 مليون ين لموظفي الفيديو، وما يقرب قليلاً من 4 ملايين ين للذين يشاركون في عملية الرسوم الرئيسية، والتي تشكل غالبية العاملين في إنتاج الأنمي. بلغ متوسط التعويض السنوي في صناعة الأنيمي ككل (بما في ذلك المنتجين في المراحل العليا، المخططين، الكتاب، بالإضافة إلى المخرجين والرسامين) 4.56 مليون ين في عام 2023 – أقل بقليل من متوسط 4.60 مليون ين لجميع موظفي القطاع الخاص في اليابان (وفقًا لأرقام مصلحة الضرائب الوطنية لعام 2023).

يُشار عادةً إلى سببين رئيسيين لتحسن ظروف عمل الرسامين هما: (1) المنافسة على المحترفين القادرين على تقديم فيديو متحرك عالي الجودة الذي يطلبه الجمهور اليوم، و(2) تأثير اللوائح العمالية الجديدة الهادفة إلى الحد من ساعات العمل الطويلة بشكل مفرط. مع الاعتراف بأهمية مثل هذه القوى السوقية والعوامل التنظيمية، أود التركيز هنا على التغييرات الهيكلية التي تحدث داخل الصناعة.

مجال العاملين المستقلين

وفقًا لاستطلاعات جمعية مبدعي الأنيمي اليابانية السنوية، تراوحت نسبة وظائف إنتاج الرسوم المتحركة التي يشغلها ما يُسمى بالأشخاص ذوي التوظيف الذاتي بين 50% و70% في السنوات الأخيرة. يقابل ذلك معدل توظيف ذاتي يبلغ 7.6% فقط لقوة العمل بأكملها في عام 2022 (وفقًا لاستطلاع حالة التوظيف الحكومي). كما تشير هذه الأرقام، فإن نسبة استثنائية كبيرة من العاملين في صناعة الأنمي اليابانية هم متعاقدون مستقلون، أو عاملون حرّون، بدون وضع توظيف دائم.

بشكل عام، يتلقى العاملون المستقلون والمتعاقدون الخارجيون الآخرون – الذين ازداد عددهم في اليابان في السنوات الأخيرة – معاملة غير مواتية مقارنة بالموظفين الداخليين. يفيد التقرير الخاص بالعمال المستقلين لعام 2025 الصادر عن جمعية العاملين الحرّين بأن 47.2% من العاملين الحرّين الذين شملهم الاستطلاع كسبوا أقل من 4 ملايين ين خلال العام السابق.

بما أن الاستعانة بمصادر خارجية ترتبط بعدم المساواة في الأجور والمزايا، فقد دافع العديد من خبراء العمل عن سياسات تشجع على الاستخدام الأقصى للموظفين الداخليين. لا شك أن أبسط طريقة لتحسين بيئة العمل بشكل عام هي وضع أكبر عدد ممكن من العمال تحت الحمايات التي يوفرها القانون الياباني لموظفي الشركات. وكما يحدث، يبدو أن مثل هذا التحول قد بدأ بالفعل في صناعة الأنيمي اليابانية، كما أوضح أدناه.

لكن نظام التوظيف التقليدي الياباني وثقافة الشركات قد غذيا أيضًا مجموعة من المشكلات، تمتد حتى إلى الموت بسبب الإفراط في العمل. في ظل هذه الظروف، من المؤكد أنه من المرغوب فيه أن يتسع المجتمع الياباني لأنماط توظيف أخرى أيضًا. أعتقد أنه، بالإضافة إلى توفير المزيد من الفرص الداخلية، يجب أن نبحث عن طرق للحفاظ على بيئة عمل مستدامة للعاملين الحرّين.

ارتفاع الإنتاج الداخلي

لفترة من الزمن، كانت غالبية استوديوهات إنتاج الأنمي اليابانية، المركزة بشدة في طوكيو، متعاقدين فرعيين صغار الحجم متخصصين في مرحلة أو جانب معين من عملية صناعة الأنيمي. ومع ذلك، في وقت ما في العقد 2010، بدأ المد يتغير نحو الإنتاج الداخلي، مع سيطرة تكتلات الترفيه والشركات الكبيرة للإنتاج مباشرة على المزيد من العمليات المعنية. أدت هوامش الربح المتضائلة الناتجة إلى حد كبير عن صعود الوسائط الرقمية إلى ضغط الاستوديوهات الصغيرة ودفع الشركات الكبرى إلى توفير تكاليف الاستعانة بمصادر خارجية. ساهمت عمليات الاندماج والاستحواذ أيضًا في التكامل الرأسي وتوحيد الصناعة في السنوات الأخيرة.

يبدو أن الاتجاه نحو الإنتاج الداخلي قد أدى إلى زيادة فرص التوظيف الدائم في الصناعة. بشكل عام، الشركات التي تنتج منتجاتها داخليًا بشكل مستمر تتراكم لديها معرفة مؤسسية يجب نقلها إلى موظفيها، مما يتطلب استثمارًا طويل الأمد في تطوير الموارد البشرية. هذا هو التفكير الأساسي وراء نمط التوظيف الياباني التقليدي ”الأعضاء“، الذي يقوم بموجبه الشركات الكبرى بتوظيف الخريجين الجدد بكميات كبيرة لتدريبهم كموظفين مدى الحياة.

في هذا الوقت، نفتقر إلى نوع البيانات الطولية اللازمة لتتبع التغييرات في قوة عمل صناعة الأنمي بشكل منهجي وتأثير مثل هذه التغييرات على ظروف العمل. لكن في استطلاع جمعية مبدعي الأنيمي اليابانية لعام 2023، انخفضت نسبة الرسامين العاملين الحرّين وغيرهم من ذوي التوظيف الذاتي إلى 47.3% من 69.6% في عام 2019. وأثناء العمل في الميدان، حصلت على انطباع واضح بأن التوظيف الدائم يرتفع بين الرسامين الشباب. يبدو من المعقول الاستنتاج بأن الاتجاه نحو الإنتاج الداخلي يؤدي إلى ارتفاع في التوظيف الداخلي، وأن هذا بدوره ساهم في الزيادة المذكورة أعلاه في متوسط الدخل السنوي.

إنقاذ الاستوديوهات الصغيرة

مع تقدم الاتجاه نحو التوظيف الدائم المدفوع بالإنتاج الداخلي، سيتم حماية المزيد من الرسامين بقوانين العمل التي تغطي الموظفين الداخليين، مما يؤدي إلى تحسن عام في ظروف العمل في الصناعة. لكن الاتجاه نفسه قد يفاقم عدم المساواة بين اللاعبين الكبار في الصناعة والشركات الصغيرة. حتى لو استمر الإنتاج الداخلي في التقدم بين عمالقة الترفيه، ومنصات البث، واستوديوهات الرسوم المتحركة الكبرى، فإن المتعاقدين الفرعيين الصغار سيستمرون في لعب دور هام في العملية.

من الخطأ تخيل أن المشكلة ستختفي مع امتصاص الاستوديوهات الصغيرة من قبل اللاعبين الكبار. في مجال مثل الأنيمي، حيث تكون الإبداع والفنية ذات قيمة عالية، فإن الموظفين الموهوبين في الشركات ملزمون بالانطلاق بمفردهم للعمل كعاملين حرّين أو إطلاق استوديوهاتهم الصغيرة الخاصة. إن وجود بيئة أعمال تسمح لمثل هذه الأرواح المستقلة بالازدهار أمر جيد سواء للمستهلكين (الذين يقدرون تنوع الأنمي وإبداعه) وفي النهاية، لاستدامة الصناعة نفسها. بعد كل شيء، الاستوديوهات الصغيرة، بتفكيرها المرن وأساليبها المبتكرة، كانت مساهمين رئيسيين في نجاح الأنيمي الحالي.

اتجاه آخر قد يكون له آثار كبيرة على صناعة الأنمي هو التشتت الجغرافي. لقد أنشأت استوديوهات الإنتاج الكبرى مكاتب فرعية خارج منطقة طوكيو لفترة من الزمن، لكن الآن عدد متزايد من المبدعين المستقلين، بما في ذلك الرسامين والمخرجين ذوي الخبرة، بدأوا في الانتقال وإنشاء استوديوهات في المناطق. قد تفتح هذه الاتجاهات فرصًا للشباب في جميع أنحاء البلاد الذين يريدون الدخول في الصناعة لكنهم يُثبطون بسبب احتمال الانتقال إلى منطقة طوكيو. إلى جانب الخطوات لمعالجة ظروف العمل بين المتعاقدين الفرعيين الصغار، يجب أن نبحث عن إجراءات لتعزيز ودعم هذه الاستوديوهات الإقليمية.

نحو مجتمع للعاملين المستقلين

لقد نظرنا باختصار إلى التحديات المتوسطة والطويلة الأمد التي يجب معالجتها من أجل تحسين ظروف عمل رسامي الأنيمي العاملين المستقلين والمتعاقدين الفرعيين الصغار. الآن دعونا ننظر في بعض السياسات الملموسة الموجهة نحو تلك الأهداف.

كما أراه، أحد أهم الأمور التي يمكننا القيام بها هو تشجيع تشكيل مجتمعات للعاملين المستقلين وبناء أنظمة لدعم مثل هذه الشبكات. هناك ميل إلى التفكير في رسامي الأنيمي العاملين المستقلين كذئاب منفردة تعمل في عزلة. لكن تسهيل التفاعل والتعاون بين العاملين الحرّين هو أحد المفاتيح لتوفير بيئة عمل منتجة وصحية. مجتمع يقدم دعمًا متبادلاً في شكل معلومات مهنية وموارد لتطوير المهارات أمر حيوي لتطوير مسيرة العاملين المستقلين في رسوم الأنيمي على المدى الطويل.

لقد كان هناك بالفعل بعض الحركة في هذا الاتجاه. أطلق رينغو (الاتحاد الياباني لنقابات العمال) مجلس الاستشارات Wor-Q في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 وعقد قمة العاملين المستقلين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 كجزء من جهده لإنشاء منتديات يمكن فيها للعاملين الحرّين التعبير عن مخاوفهم ومشاركة الحلول. داخل صناعة الأنمي، بدأ المخضرمون في المجال بفتح مدارس مصغرة ورعاية فعاليات شبكية للرسامين الشباب والطامحين. قد يكون من المنطقي أن تقيم الحكومات المحلية برامج منح لدعم مثل هذه الجهود الشبكية.

في الوقت نفسه، يظل الكثير مما يجب القيام به فيما يتعلق بضمان الحمايات القانونية الأساسية للعاملين المستقلين في اليابان. تجنب ما يُسمى بقانون العاملين المستقلين الذي صدر في عام 2024 عدة قضايا هامة، بما في ذلك مسألة التعويض العادل. كما أن نظام التأمين الاجتماعي في اليابان منحاز بشدة لصالح العمال الداخليين. وبينما أن هذه الحالة ليست فريدة من نوعها في اليابان، فهناك أيضًا دول حيث يحق للمتعاقدين الخارجيين الحصول على نفس المزايا (مثل تأمين البطالة) مثل الموظفين في كشوف المرتبات. تقف صناعة الأنيمي ككل للاستفادة من إصلاح إضافي للسياسات العمالية والقوانين واللوائح المتعلقة بالعمل الحر.

اليوم، يُعترف بالأنيمي كواحدة من الصناعات الأساسية في اليابان. لضمان بيئة عمل لائقة للرسامين الذين يدعمون هذا الركيزة الاقتصادية، يجب علينا اتخاذ خطوات لمعالجة فجوة الأجور والمزايا بين الموظفين الداخليين والمتعاقدين المستقلين مع تقييم اتجاهات العمل داخل الصناعة بجدية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: Gorodenkoff-stock.adobe.com)