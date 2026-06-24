اليابان | ما سر النجاح الكاسح لأغنية ”ليلاك“ في اليابان؟

لايف ستايل 24/06/2026

كانت أغنية ليلاك لفرقة مسز غرين آبل الأغنية الأكثر تحقيقًا لعائدات حقوق الملكية في اليابان خلال السنة المالية 2025، في حين عززت الفرقة هيمنتها على الساحة الموسيقية بحضور أغنيتين إضافيتين لها ضمن قائمة أكثر عشر أغانٍ شعبية خلال العام.

أكثر من 900 مليون استماع

حققت أغنية ”ليلاك“ لفرقة ”مسز غرين آبل“ اليابانية أعلى عائدات حقوق ملكية فكرية في اليابان خلال السنة المالية 2025 (من أبريل/نيسان عام 2025 إلى مارس/آذار عام 2026)، ما منحها الجائزة الذهبية المرموقة من الجمعية اليابانية لحقوق المؤلفين والملحنين والناشرين. وقد كتب الأغنية أوموري موتوكي، أحد أعضاء الفرقة، واستعملت شارة رئيسية لأنمي ”أوبليفيون باتري“، كما أصبحت أسرع أغنية منفردة في التاريخ تتجاوز 900 مليون استماع عبر خدمات البث عند إصدارها في أبريل/نيسان عام 2024. وحققت أعلى عائدات في فئة البث التفاعلي، كما جاءت في المرتبة الثانية ضمن فئة الكاراؤكي.

وفي تعليقه على هذا التكريم، قال أوموري ”أريد أن أواصل الاستمتاع بالعملية الإبداعية، حتى وأنا أواجه الوحدة وغيرها من المتاعب. وأود أن أعبر عن امتناني لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل“.

وجاءت في المرتبة الثانية الأغنية الشهيرة ”مثل جريان النهر“ للمطربة ميسورا هيباري، وهي أغنية منفردة أسطورية صدرت عام 1989، تلتها في المرتبة الثالثة أغنية ”بلينغ-بانغ-بانغ-بورن“ لفرقة ”كريبي ناتس“.

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من اليسار: أغنية ”كاوا نو ناغاري نو يو ني (مثل جريان النهر)“ (© نيبون كولومبيا/هيباري برودكشنز)، وأغنية ”بلينغ-بانغ-بانغ-بورن“ لفرقة كريبي ناتس (© سوني ميوزيك ليبلز).

ارتفعت عائدات حقوق الملكية الموسيقية بشكل عام خلال السنة المالية 2025 بنسبة 5.4% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 152.3 مليار ين.

وسجلت خدمات البث التفاعلي، مثل الخدمات القائمة على الاشتراك ويوتيوب، زيادة سنوية بلغت 9.6% لتصل إلى 61.8 مليار ين. ويشهد هذا القطاع نموا متواصلا منذ نحو عام 2015، إلا أن الإقبال الواسع على الأنشطة عبر الإنترنت في مختلف أنحاء المجتمع خلال جائحة كوفيد-19 أسهم في تعزيز استخدام خدمات الاشتراك ومنصات بث الفيديو. كما ارتفعت الإيرادات الناتجة عن الحفلات الموسيقية والعروض الفنية الأخرى، إذ زادت بنسبة 11.9% لتصل إلى 29.1 مليار ين، مدفوعة بزيادة عدد الفعاليات الكبرى وارتفاع أسعار التذاكر.

مصادر البيانات

(النص الأصلي منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: من اليسار، غلاف أغنية ”ليلاك“ المنفردة وأعضاء فرقة مسز غرين آبل، حيث يقف أوموري موتوكي في المنتصف. بإذن من الجمعية اليابانية لحقوق المؤلفين والملحنين والناشرين)