اليابان | كويا-دوفو... التوفو المجفف الذي يحتفظ بعبق المطبخ الياباني

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

المطبخ الياباني 13/07/2026

قبل ظهور وسائل التبريد الحديثة، اكتشف اليابانيون أن تجميد التوفو ثم تجفيفه يحوله إلى غذاء يمكن حفظه لفترات طويلة من دون أن يفقد قيمته الغذائية. وهكذا ظهر كويا-دوفو، وهو نوع من التوفو المجفف يُعاد ترطيبه عند الطهي ليدخل في مجموعة متنوعة من الأطباق. وفي هذه المقالة نستعرض تاريخ هذا الغذاء التقليدي، وخصائصه، وأبرز طرق استخدامه التي لا تزال حاضرة في المطبخ الياباني حتى اليوم.

من البرد القارس لجبل كويا

يُعد كويا-دوفو من الأطعمة اليابانية التقليدية التي تعتمد على حفظ التوفو بالتجميد والتجفيف. ويُعرف في بعض أنحاء اليابان باسم شيمي-دوفو أو كوري-دوفو، في إشارة إلى الطريقة التي يُحضَّر بها من خلال تجميد التوفو قبل تجفيفه.

يعود تاريخ كويا-دوفو إلى نحو 800 عام، وتحديدًا إلى فترة كاماكورا (1185–1333)، حيث نشأ في أحد المعابد الواقعة على جبل كويا بمحافظة واكاياما. وتروي الروايات أن التوفو الذي أُعدّ للوجبات كان يتجمد ليلًا بفعل برودة الطقس الشديدة. وبما أن الرهبان لم يرغبوا في إهداره، فقد واصلوا طهيه وتناوله، ليكتشفوا قوامًا ونكهة مختلفين ومميزين. ومع مرور الوقت، أصبح هذا الطعام يُعرف باسم كويا-دوفو نسبة إلى جبل كويا، حيث حظي بتقدير كبير بين الرهبان واستخدم على نطاق واسع في أطباق شوجين ريوري، وهي المأكولات النباتية التقليدية المرتبطة بالبوذية.

ومع مرور الوقت، انتقل كويا-دوفو من موائد المعابد إلى الحياة اليومية لعامة الناس. وفي الأقاليم الباردة، مثل توهوكو وشينشو، كان من المألوف خلال الشتاء تعليق التوفو تحت أسقف المنازل أو أفاريزها ليجمده البرد الطبيعي، في خطوة أساسية من خطوات حفظه وإعداده.



صنع التوفو المجمد في مدينة فوكوشيما في ديسمبر/كانون الأول عام 1983 (© جيجي برس)

ولأن كويا-دوفو يحتفظ بالمكونات الغذائية الأساسية للتوفو العادي، فهو غني بالبروتينات النباتية، والكالسيوم، والحديد، والألياف. كما أن عملية التجميد والتجفيف تمنحه قوامًا إسفنجيًا يساعده على امتصاص مرق الداشي والنكهات المختلفة بكفاءة عالية. ويتميز هذا الغذاء بكونه منخفض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، مع قدرة كبيرة على توفير الإحساس بالشبع، الأمر الذي جعله يحظى باهتمام متزايد كأحد الأغذية الداعمة لنمط حياة صحي. كذلك يمكن تخزينه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، ما يجعله من الأطعمة المناسبة للاحتفاظ بها ضمن الاحتياطي الغذائي للطوارئ.

وفيما يلي نستعرض بعض أشهر الطرق التي يُقدَّم بها كويا-دوفو على المائدة اليابانية.

فوكوميني

يحمل هذا الطبق اسمه من أسلوب طهي ياباني يعتمد على طهي المكونات ببطء ثم تركها تتشرب كميات وفيرة من مرق داشي. وبفضل قدرته العالية على الامتصاص، يتشبع كويا-دوفو بالنكهة حتى أعماقه، ليمنح متذوقه دفعة غنية من المذاق مع كل قضمه.



يتم تقديم فوكوميني توفو جنبًا إلى جنب مع المكونات الأخرى (© بيكستا)

تاماغوتوجي

في هذا الطبق، يُنقع كويا-دوفو في مرق الداشي حتى يتشرب نكهته، ثم يُسكب عليه البيض ويُطهى حتى يتماسك ويكتسب قوامًا طريًا وغنيًا. والنتيجة طبق جانبي غني بالمذاق والقيمة الغذائية، يتميز بارتفاع محتواه من البروتين وانخفاض سعراته الحرارية.



(© بيكستا)

حشوة ماكيزوشي

يشتهر فوتوماكي، وهو سوشي ملفوف بحجم أكبر من المعتاد، بحشواته الغنية والمتنوعة التي تجمع بين نكهات وقوام مختلف في كل لقمة. وفي منطقة كانساي، يُعد كويا-دوفو المطهو ببطء في مرق داشي من المكونات التقليدية التي تُستخدم لحشو هذه اللفائف.



(© PhotoAc)

على طريقة التوست الفرنسي

في هذا الطبق، يُنقع كويا-دوفو في مزيج من البيض والحليب حتى يستعيد طراوته، ثم يُحمَّر في المقلاة. والنتيجة طبق مستوحى من التوست الفرنسي يتيح الاستمتاع بقوامه ونكهته من دون استخدام الخبز أو الغلوتين.



(© PhotoAC)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)