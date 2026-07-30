اليابان | لماذا أصبحت يوئيتشي في هوكايدو مقصدًا لعشاق النبيذ؟

في أقصى شمال اليابان، تتحول بلدة يوئيتشي إلى وجهة جديدة لعشاق النبيذ. فهذه البلدة الواقعة غرب مدينة سابورو في جزيرة هوكايدو، برزت خلال السنوات الأخيرة كواحدة من أهم مناطق إنتاج النبيذ في البلاد، فيما يعمل المنتجون المحليون وأصحاب المطاعم والسلطات معًا على وضع يوئيتشي على خريطة السياحة العالمية لعشاق النبيذ.

منطقة نبيذ صاعدة

في مارس/آذار 2026، استضاف نادي بلو نوت بليس لموسيقى الجاز في حي إبيسو بطوكيو فعالية أتاحت للزوار تذوق نبيذ منطقة يوئيتشي في هوكايدو وسط أجواء موسيقية راقية. وشارك في الفعالية سبعة من منتجي النبيذ، الذين قدموا منتجاتهم لنحو 250 زائرًا، بلغ سعر التذكرة الواحدة 16,500 ين. وقد لاقت الفعالية إقبالًا كبيرًا، لدرجة تعطل موقع بيع التذاكر فور بدء الحجز بسبب ضغط الراغبين في شراء التذاكر.



سبعة من منتجي النبيذ يحيّون الحضور خلال فعالية نبيذ يوئيتشي. (© أوكيتا ياسويكي)

وكما صرح هاشيموتو كو، من مركز هوكايدو للهندسة التنموية، في عدد حديث من النشرة الدورية للمركز، أن يوئيتشي قد شهدت في السنوات القليلة الماضية صعودا متناميا لتصبح إحدى أبرز مناطق صناعة النبيذ في هوكايدو. وعلى ما يبدو أنه لا وجود لمنطقة أخرى نجحت في بناء هذه المكانة خلال فترة وجيزة كهذه.

تقع يوئيتشي على الساحل الشمالي لشبه جزيرة شاكوتان في هوكايدو، إلى الغرب من مدينة سابورو. وتمتاز المنطقة بتربة جيدة التصريف ومناخ يُعد دافئًا نسبيًا مقارنة ببقية أنحاء هوكايدو، الأمر الذي جعلها مركزًا لزراعة الفاكهة منذ حقبة ميجي (1868–1912). أما زراعة العنب المخصص لإنتاج النبيذ، فلم تزدهر إلا خلال ثمانينيات القرن الماضي.

ورغم ذلك، لم يكن في يوئيتشي سوى مصنع واحد للنبيذ حتى عام 2009، عندما انتقل سوغا تاكاهيكو من محافظة ناغانو لتأسيس دومين تاكاهيكو. ومع اتساع شهرة إنتاجه، بدأ المهتمون بصناعة النبيذ وزراعة العنب يتوافدون إلى المنطقة للتدرب على يديه، لتبدأ يوئيتشي تدريجيًا في ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى أبرز مناطق إنتاج النبيذ الناشئة في اليابان.



سوغا تاكاهيكو يشرف على زراعة العنب وإنتاج النبيذ في دومين تاكاهيكو. (© أوكيتا ياسويكي)



عنب ناناتسوموري في دومين تاكاهيكو، حيث يُتاح للزوار الصعود إلى منصة المراقبة المطلة على العنب. (© أوكيتا ياسويكي)

وفي فبراير/شباط 2020، اختير نبيذ ناناتسوموري بينو نوار 2017، الذي ينتجه سوغا ضمن قائمة النبيذ في مطعم نوما بمدينة كوبنهاغن، أحد أشهر المطاعم في العالم، وهو ما أسهم في تعزيز الحضور العالمي لنبيذ هوكايدو.

وتضم اليوم يوئيتشي عشرين مصنعًا للنبيذ قيد التشغيل، فيما يتواصل افتتاح المطاعم التي تقدم النبيذ المحلي بوتيرة متزايدة، ويقصدها عشاق النبيذ من مختلف أنحاء اليابان والعالم. وبعد ست سنوات من انطلاقتها نحو الشهرة، لا تزال المنطقة تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها واحدة من أبرز وجهات صناعة النبيذ في اليابان.

بلدة صغيرة وصيت عالمي

ترتبط صناعة النبيذ والسياحة بعلاقة وثيقة بطبيعتها. فكروم العنب الممتدة على التلال الخضراء تمنح الزائر مناظر خلابة، وتزداد جاذبية التجربة عندما تنتج تلك الكروم نبيذًا يحظى بإعجاب الزائر. ومن هذا المنطلق أسهمت السمعة المتنامية ليوئيتشي بوصفها منطقة لإنتاج النبيذ في تعزيز مكانتها أيضًا كوجهة سياحية.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، افتُتح فندق يوئيتشي لوب أمام محطة يوئيتشي، ليكون من أوائل المشاريع التي تجمع بين الإقامة وتذوق النبيذ المحلي والمأكولات الراقية، واضعًا بذلك إحدى اللبنات الأولى لسياحة النبيذ في المنطقة. ويتولى إدارة الفندق خبير نبيذ (سوميليه) سبق له العمل في مطعم حاصل على نجمة ميشلان، بينما تلقى كبير الطهاة تدريبه في عدد من أبرز المطاعم اليابانية.

وتبلغ تكلفة الإقامة لليلة واحدة شاملةً وجبة العشاء، نحو 50 ألف ين للشخص. ورغم ذلك يحافظ الفندق على معدلات إشغال مرتفعة، كما استقبل نزلاء من أكثر من ثلاثين دولة. ويشغل منصب كبير الطهاة حاليًا ناريتا سيكيا، الذي تلقى تدريبه في مطعم كوينتيسنس، الحائز على ثلاث نجوم من دليل ميشلان في طوكيو. وفي تصريح له يؤكد” أنه كلما ازداد اعتمادهم على المكونات المحلية، أصبحت الأطباق أكثر بساطة“.



الواجهة الخارجية لفندق يوئيتشي لوب، ويضم الطابق الأول مطعم الفندق. (© أوكيتا ياسويكي)



على اليسار: كبير الطهاة في فندق يوئيتشي لوب، ناريتا سيكيا. وعلى اليمين: طبق من أرز ممزوج بميسو نبات الفوكي العملاق، تعلوه شرائح من إسقمري أوخوتسك المشوي ذي النكهة العطرية. وإلى جانبه كأس من نبيذ يوكا بلاش 2024 من مصنع يوكا للنبيذ في يوئيتشي، وهو نبيذ يجمع بين ثلاثة أصناف من العنب ليقدم مذاقًا يجمع بين التعقيد والرقة. (© أوكيتا ياسويكي)

ويحرص منتجو النبيذ أيضًا على إعطاء الأولوية لبيع منتجاتهم داخل يوئيتشي أو في مدينة سابورو. لذلك يمكن تذوق بعض الأنواع النادرة، مثل نبيذ بلان دو نوار و نبيذ أو لي من إنتاج دومين تاكاهيكو، في حانة النبيذ المحلية كونبوه أو في المطعم الإيطالي كيهين .



مطعم كيهين، وهو المكان الوحيد في العالم الذي يقدم نبيذ أو لي الأحمر النادر من إنتاج دومين تاكاهيكو بالكأس. ويستمد هذا النبيذ اسمه من كلمة أوري اليابانية، التي تعني رواسب النبيذ، وهي الرواسب التي تُستخدم في عملية التخمير الثانوية لهذا النبيذ. (© أوكيتا ياسويكي)

ويُعد أونو تاكاشي أحد أبرز الوجوه البارزة في هذا المجال. فبعد أن عمل سابقًا لدى شركة متخصصة في استيراد النبيذ الطبيعي في طوكيو، أسس مصنع واينري ماروميغانيه، ثم افتتح عام 2025 المطعم الإيطالي كيهين. وتزخر رفوف المطعم بالنبيذ المحلي إلى جانب أنواع مختارة من النبيذ الطبيعي الفرنسي، ويمكن للزوار تذوقها مع أطباق خفيفة، في تجربة جعلت المكان مقصدًا متكررًا لعشاق النبيذ الياباني.

ومن أبرز الفعاليات السنوية في المنطقة نجد مهرجان مزارعي الكروم في يوئيتشي، الذي يُقام في أوائل سبتمبر/أيلول منذ عام 2014. وقد ازدادت شعبيته عامًا بعد عام، حتى إن جميع تذاكره البالغ عددها نحو 1500 تذكرة ويبلغ سعر الواحدة منها 3500 ين، تنفد خلال وقت قصير من طرحها للبيع. كما يُخصص جزء من هذه التذاكر ضمن برنامج ضريبة مسقط الرأس، الذي يتيح للمقيمين في مختلف أنحاء اليابان توجيه جزء من ضرائبهم إلى البلديات التي يختارونها، دعمًا لميزانياتها المحلية.

هذا وقد حظي فندق يوئيتشي لوب أيضًا بتقدير دولي بعدما أُدرج في إصدار عام 2025 من دليل المطاعم الفرنسي غولت وميو. كما أدرج الدليل مطعم يوئيتشي ساغرا، الذي انتقل لاحقًا إلى مدينة كيتاهيروشيما الواقعة إلى الجنوب الشرقي من سابورو، فيما نال سوغا تاكاهيكو جائزة التيروار التي يمنحها الدليل.

ويُعد ذلك إنجازًا لافتًا لمدينة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 17 ألف نسمة، إذ ضم الدليل مطعمين من مطاعمها، إلى جانب تكريم أحد أبرز صناع النبيذ فيها.

واعتبارًا من خريف عام 2025، أُعلن عن ثلاثة مشاريع جديدة من المتوقع أن تعزز مكانة يوئيتشي كوجهة سياحية لعشاق النبيذ. أولها أتونا ، وهو نزل فاخر على الطراز الياباني (ريوكان) يضم ينابيع مياه حارة، ويُقام في إطار مشروع مشترك بين سلسلة فنادق حياة وشركة مقرها مدينة كيوتو.

كما تعتزم الخطوط الجوية اليابانية جال افتتاح نزل فرنسي الطراز (أوبارج إ آن آن) في بلدة نيكي المجاورة، بينما افتتحت شركة يوئيتشي دريمز، المطورة لفندق يوئيتشي لوب، مجمعًا سكنيًا يحمل اسم كيسين، ويضم شققًا للتملك وأخرى للإيجار.



قبو النبيذ في كيسين. (© أوكيتا ياسويكي)



مساحة للمعيشة وتناول الطعام في شقق كيسين، حيث تتيح النوافذ الزجاجية الممتدة إطلالة بانورامية على مزارغ العنب المحيطة. (© أوكيتا ياسويكي)

وقد دخل كيسين الخدمة بالفعل، حيث يوفر وحدات سكنية فسيحة تطل على كروم مزرعة كيمورا، وبلدة يوئيتشي، ورأس شيرِيبا الممتد شمالًا. كما يضم الطابق السفلي قبوًا للنبيذ يتسع لنحو 800 زجاجة.

ويجسد كيسين مفهوم سياحة النبيذ بأبهى صوره، إذ يتيح للنزلاء الانغماس في تجربة متكاملة تجمع بين تذوق النبيذ واستكشاف البيئة التي نشأ فيها، إلى جانب الاستمتاع بوجبات يعدها طهاة موفدون من فندق يوئيتشي لوب.

النموذج البورغوني

ومنذ توليه منصب رئيس بلدية يوئيتشي عام 2018، يعمل سايتو كيسوكي على توظيف صناعة النبيذ بوصفها ركيزة لإحياء الاقتصاد المحلي. ويرى أن السياحة تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء تجمع متكامل لصناعة النبيذ، يربط بين المنتجين والزوار، ويسهم في تنشيط المنطقة اقتصاديًا وسياحيًا.

ورغم أن البلدة لا تزال تعاني نقصًا واضحًا في مرافق الإقامة، فإن خطط إعادة تطوير المنطقة المحيطة بمحطة القطار والواجهة الساحلية تمضي قدمًا، مما يعزز الآمال بمستقبل واعد ليوئيتشي بوصفها وجهة رائدة لسياحة النبيذ في اليابان.

وفي هذا الشأن يقول سايتو:” كثير من المشاريع الجديدة تستهدف بشكل رئيسي الزوار من ذوي الدخل المرتفع، إلا أنهم يبحثون في الوقت نفسه عن إنشاء مرافق أكثر اعتدالًا في التكلفة لتناسب شريحة أوسع من الزائرين“.

ولا يسعى رئيس البلدية إلى تبني النموذج السياحي الشائع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الذي يجمع بين جولات زيارة مصانع النبيذ وجلسات التذوق وتناول الطعام داخلها، بل يفضل استلهام النموذج المتبع في منطقة بورغوندي الفرنسية، حيث يستمتع الزوار أولًا بمشاهدة مزارع العنب الممتدة على التلال، ثم يتوجهون إلى البلدة لتذوق النبيذ المحلي برفقة أطباق من المطبخ الإقليمي في مطاعمها.

ويضيف:”أصبحت هناك بالفعل مناطق تتركز فيها المطاعم، كما أن حركة الزوار إلى وسط البلدة أصبحت راسخة. وإلى جانب ذلك، بات عدد متزايد من السياح الذين يفدون شتاءً للتزلج في منتجعي نيسيكو وكيرورو القريبين يدرجون يوئيتشي ضمن وجهات رحلاتهم أيضًا“.



رئيس بلدية يوئيتشي، سايتو كيسوكي، يسعى إلى جعل صناعة النبيذ محورًا لإحياء المنطقة وتنشيطها. (© أوكيتا ياسويكي)

وفي إطار المضي قدما نحو تحقيق أحلام يوئيتشي، وقّعت البلدية اتفاقية تعاون في مجال النبيذ مع بلدة جيفري شامبيرتان في منطقة بورغوندي الفرنسية في فبراير/شباط 2025، وهو ما فتح الباب أمام إقامة شراكات دولية مع مناطق أخرى تشتهر بإنتاج النبيذ، من بينها غورجاني في جورجيا، التي تُوصف بأنها إحدى أقدم مواطن صناعة النبيذ في العالم، ومنطقة سالغيش السويسرية، بالاضافة إلى منطقة لانغه في شمال إيطاليا. وتهدف هذه الشراكات إلى تبادل الخبرات، ولا سيما في مجال سياحة النبيذ.

وبما أن يوئيتشي لا تبعد سوى ثلاثين دقيقة بالسيارة عن مدينة أوتارو، ونحو ساعة واحدة عن سابورو، كبرى مدن هوكايدو التي يقطنها ما يقارب مليوني نسمة، يرى سايتو أن يوئيتشي يمكن وصفها بأنها منتجع حضري للنبيذ. ويضيف: ”لا أعتقد أن هناك كثيرًا من مناطق إنتاج النبيذ في العالم تقع على هذا القدر من القرب من المراكز الحضرية الكبرى“.

ومع تزايد التحديات التي تفرضها ظاهرة الاكتظاظ السياحي في المدن اليابانية، تزداد أهمية سياحة النبيذ بوصفها وسيلة لاستقطاب الزوار إلى المناطق الريفية. وإذا نجح ما يمكن تسميته بنموذج يوئيتشي، فقد يشهد المستقبل ظهور تجمع متكامل لصناعة النبيذ يمتد عبر أبرز مناطق الإنتاج في هوكايدو، بما في ذلك سوراتشي وهاكوداته وهوكوتو وفورانو.



إطلالة على ”يويتشي“ ورأس ”شيريبا“ من مزارع العنب في مزرعة ”ناكاي كانكو نوين“ السياحية. (© ياسويوكي أوكيتا)

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: عشاق النبيذ يتجولون بين حقول العنب وهم يحملون كؤوسهم خلال مهرجان مزارعي الكروم في يوئيتشي، الذي يُقام في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام. © أوكيتا ياسويكي)