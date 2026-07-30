اليابان | زلزال كوماموتو.. تقرير يرصد حجم الخسائر البشرية والمادية

كوارث 30/07/2026

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب محافظة كوماموتو في اليابان يوم 28 يوليو/تموز 2026 إلى ما لا يقل عن 17 قتيلاً، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالمباني والبنية التحتية.

الحجم الكامل للأضرار لا يزال غير واضح

في أعقاب زلزال 28 يوليو/ تموز الذي تسبب في اهتزازات عنيفة بلغت شدتها القصوى 7 درجات على مقياس الشدة الزلزالية الياباني في محافظة كوماموتو، أعلن مقر الاستجابة لكوارث المحافظة أنه حتى الساعة 7:30 من صباح يوم 30 يوليو، تم تأكيد وفاة 17 شخصًا، بينما تواجد 6 آخرون في حالة توقف للقلب والتنفس دون وجود علامات حيوية (وهي حالة تعني عمومًا وفاة الضحايا في غياب إعلان رسمي من طبيب متخصص). ومن بين هذه الحالات، أُكدت 5 وفيات في مجمع ”إيون مول“ ببلدة كاشيما حيث وقع انفجار، و8 وفيات في مصنع ”نيبون لصناعات الورق“ بمدينة ياتسوشيرو، حيث حوصر 11 شخصًا جراء انهيار مدخنة.

وفي حين وردت تقارير عن انقطاع طرق وانهيار مبانٍ في جميع أنحاء المنطقة، فإن الحجم الكامل للأضرار لا يزال غير واضح. وتواصل الشرطة والإطفاء وأفراد قوات الدفاع الذاتي تقييم الوضع أثناء البحث عن المفقودين.

وتُظهر بيانات هيئة الأرصاد الجوية اليابانية وقوع أكثر من 200 هزة ارتدادية خلال 24 ساعة من الزلزال الرئيسي. وتحث الهيئة المواطنين على البقاء في حالة تأهب قصوى، مشيرة إلى أنه: «من الشائع حدوث هزات قوية تصل شدتها الزلزالية إلى 7 درجات خلال الأسبوع الذي يلي الزلزال، وخاصة خلال اليومين أو الثلاثة أيام الأولى».

كما توجد مخاوف من أن درجات الحرارة الصيفية الشديدة في كوماموتو، إلى جانب تصدع أنابيب المياه وغياب الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف، قد تؤدي إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المرتبطة بالزلزال بدرجة أكبر مع تزايد حالات الجفاف وضربات الحر.

مستجدات الوضع عقب زلزال كوماموتو حتى الساعة 7:30 صباحًا يوم 30 يوليو/ تموز

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: مجمع ”إيون مول“ في كاشيما بمحافظة كوماموتو، حيث وقع انفجار عقب زلزال 28 يوليو/ تموز. التُقطت الصورة في 29 يوليو/ تموز. © وكالة جيجي برس)