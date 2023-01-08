من هي ندى زيدان زوجة جورج وسوف؟.. بطلة رياضية شهيرة وأم ابنته الوحيدة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من هي ندى زيدان زوجة جورج وسوف، أحد التساؤلات التي انتشرت بالتزامن مع رحيل وديع نجل الفنان الأكبر، وسط حالة من الحزن الشديد من ذويه ومحبيه بين أفراد أسرته وأصدقائه داخل وخارج الوسط الفني، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن ندى زيدان ليست والدة الشاب المتوفى، بل هي الزوجة الثانية لسلطان الطرب.

وللكشف عن من هي ندى زيدان زوجة جورج وسوف، نستعرض أبرز المعلومات عنها خلال السطور التالية، حسب حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

من هي ندى زيدان زوجة جورج وسوف؟

1- ندى زيدان كانت هي الزوجة الثانية للمطرب اللبناني جورج وسوف، إذ انفصلا بعد فترة من الزواج.

2- من مواليد عام 1976، أي تبلغ من العمر 47 عامًا.

3- هي بطلة في رياضة الراليات، ورياضة الرماية.

4- ندى زيدان من أصل فلسطيني، ولكنها ولدت في لبنان بعدما رحلت إليها مع أسرتها.

5- تزوجت قبل سنوات من المطرب جورج وسوف، وأنجبت منه ابنتهما الوحيدة «عيون».

6- أُطلق عليها لقب «عيون الأم» تيمنًا باسم طفلتها.

7- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، ما يقرب من 49 ألف شخص.

8- تحرص على نشر الصور والفيديوهات بشكل دائم مع ابنتها.

9- تنشر ندى زيدان فيديوهات توعوية بشأن التدرب على رياضات الرالي والتعامل مع السيارات عند قيادتها.

تفاصيل وفاة نجل جورج وسوف

ورحل وديع جورج وسوف وسط حالات من الذهول والصدمة، جراء تعرضه لمضاعفات صحية إثر إجراؤه جراحة لتكميم المعدة، ما أدى إلى إصابته بنزيف في المعدة، ونظرًا لندرة فصيلة دمه تدهورت حالته الصحية خلال عدة أيام فقط.