ندلعت خلافات حادة بين المتطوعة مهاد عصام ميمي ورجل الأعمال محمد جكت، وذلك بعد شراكة جمعت بينهما في مجال إنتاج وتصنيع البدل الكلاسيكية. وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين، من صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, فإن مهاد عصام, كانت قد دفعت مبلغ 250 ألف دولار, مقابل الدخول في هذه الشراكة، التي استمرت لمدة 6 أشهر, إلا أنها خرجت مؤخراً بمنشور على منصة فيسبوك أعلنت فيه تعرضها لعملية احتيال، مطالبةً باسترجاع كامل المبلغ الذي دفعته. المنشور الذي أرفق معه صورة رجل الأعمال الشاب, والمتطوعة, الشهيرة أثار جدلاً واسعاً وتفاعل كبير، خاصة في ظل عدم صدور أي رد رسمي حتى الآن من الطرف الآخر, وتشير بعض المعطيات إلى أن الشراكة لم تكلل بالنجاح، وسط شكوك متزايدة حول تفاصيل الاتفاق بين الطرفين. ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن القضية الآن مرشحة للتصعيد، وقد تتجه إلى المسار القانوني خلال الفترة القادمة في حال عدم التوصل إلى حل ودي بين الطرفين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. اشتعال أزمة وحرب كلامية بين رجل أعمال سوداني شاب ومتطوعة شهيرة بسبب أموال قيمتها 250 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.