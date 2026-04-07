شاهد بالفيديو.. بعدما ظهورها مع بعض الشيوخ.. المودل آية أفرو تفاجئ الجميع وتعلن شروعها في التوبة وارتداء الحجاب (غير راضية عن المحتوى الذي أقدمه)

فاجأت المودل, ونجمة السوشيال ميديا السودانية, الشهيرة آية أفرو, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في بث مباشر على تطبيق “تيك توك”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المودل, المثيرة للجدل كانت قد ظهرت في “اللايف”, الذي تابعه الآلاف مع بعض الشيوخ, والشباب على المنصة.

وكشفت آية أفرو, في حديثها للشيخ أنس عبد العزيز, الذي أدار الحوار عن شروعها في التوبة وأرتداء الحجاب مؤكدة أنها غير راضية عن المحتوى الذي تقدمه.

