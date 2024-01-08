الامارات | بالصور.. 10 فرق تنافست عليها.. أبوظبي تٌنظّم أوّل بطولة إقليمية لـ"جمع النفايات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، فعّالية مجتمعية استهدفت الحفاظ على البيئة وحماية المتنزهات والحدائق، تحت مسمّى "بطولة جمع النفايات" والتي تعد الأولى من نوعها إقليمياً، بهدف تحفيز الشركاء والمجتمع على المساهمة في تنظيف البيئة والارتقاء بالمظهر

العام وحماية صحة المجتمع، وتحقيق معايير الاستدامة.

وأفادت البلدية بأن النسخة الأولى للبطولة، التي حملت شعار "الشهامة للاستدامة"، تضمّنت مسابقة لجمع النفايات القابلة للتدوير، حيث جابت الفرق المكوّنة من جميع شرائح المجتمع المناطق والشوارع الفرعية، بحثاً عن النفايات لجمعها، وتنافست فيها 10 فرق أو أكثر، كما تضمنت الفعّالية

أيضاً توعية جميع شرائح المجتمع بشأن حماية البيئة والحفاظ على مظهر المدينة، وتطبيق معايير الاستدامة، لافتة إلى أنه تم تقسيم الفرق المتنافسة إلى 4 فئات هي "فئة الأفراد، فئة الأسرة، فئة الجهات، فئة أصحاب الهمم".

وذكرت أن شروط وقواعد المنافسة بين الفئات المشاركة في البطولة تضمنت وجوب أن يجمع كل فريق مكوّن من2 إلى 5 أشخاص النفايات في منطقة محددة خلال مهلة زمنية قدرها ساعة تقريباً، و لم يسمح للمشاركين بالجري بعد انتهاء الوقت، كما قام المشاركون بفرز النفايات حسب الفئة، وتم وزن النفايات التي تم جمعها، وحصل كل فريق على مجموع النقاط، وتوجّب أن يترك المتسابقون المنطقة التي تم تحديدها نظيفة، موضحة أن كل فريق كان يحصل على 10 نقاط لكل 100 جرام تم جمعها من النفايات القابلة للحرق، أو غير القابلة للحرق، و12 نقطة للعبوات الزجاجية، والعلب، و25 نقطة للقوارير البلاستيكية، فيما حصل جامعو أعقاب السجائر على أعلى النقاط، حوالي 100 نقطة لكل عقب سيجارة، وكان لدى جميع الفرق فرصة كبيرة للفوز إذا وضعوا استراتيجية صحيحة تؤهلهم من خلال التركيز على جمع النفايات ذات النقاط العالية، مثل أعقاب السجائر العبوات البلاستيكية، وقد حققت البطولة استقطاباً جماهيرياً كبيراً ساهم في إنجاح البطولة، وتحقيق أهدافها المجتمعية والبيئية والتوعوية.

وفي ختام البطولة التي نظمتها البلدية بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، كرم مدير مركز بلدية الشهامة، السيد حميد راشد الدرعي، الفرق الفائزة والمتميزة، وكذلك كرم الشركاء الاستراتيجيين والفئات المشاركة، تعبيراً عن شكر وتقدير بلدية مدينة أبوظبي لدورهم الفعال في إنجاح البطولة.