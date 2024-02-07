هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البطاطا.. 7 تأثيرات غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء العمدة

تُعد البطاطا من الأطعمة المشهورة في العديد من الثقافات حول العالم، وهي متوفرة بأسعار معقولة وسهلة التحضير، كما أنها قابلة للتكيف مع مجموعة متنوعة من الوصفات، مما يجعلها خيارًا رائعًا للوجبات اليومية.

وفي هذه الصدد، أوضح خبير التغذية العلاجية، د. حازم علي، لـ"الخليج 365" 7 فوائد لتناول البطاطا في الشتاء:

تساعد في تسخين الجسم

تحتوي البطاطا على نسبة عالية من النشا، والذي يتم تكسيره في الجسم إلى جلوكوز، وهو مصدر للطاقة، ويساعد الجلوكوز في تسخين الجسم من الداخل.

تعزز المناعة

تحتوي البطاطا على فيتامين C، وهو مضاد أكسدة مهم يعزز المناعة ويساعد في حماية الجسم من الأمراض.

تحسن صحة الجلد والشعر

تحتوي البطاطا على فيتامين C وفيتامين B6، وكلاهما مهم لصحة الجلد والشعر.

تساعد على الهضم

تحتوي البطاطا على الألياف الغذائية، والتي تساعد على الهضم ومنع الإمساك.

تنظيم ضغط الدم

تحتوي البطاطا على البوتاسيوم، وهو معدن مهم يساعد على تنظيم ضغط الدم.

تساعد على الشعور بالشبع

تحتوي البطاطا على الكثير من الماء والألياف، مما يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول.

تحسن المزاج

تحتوي البطاطا على فيتامين B6، وهو فيتامين مهم يلعب دورًا في تنظيم المزاج.

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