يقي من أمراض القلب والكوليسترول.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الخضروات تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية، إذ تحتوي على قيمة غذائية عالية، إضافة إلى قدرتها على الحماية من الإصابة بالأمراض.

ما فوائد البروكلي؟

البروكلي نوع خضار قادر على تقوية الجهاز المناعي إضافة إلى محاربة السرطان، بحسب ما جاء في صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

امتصاص الدهون الضارة وتقوية المناعة

يعمل البروكلي على امتصاص الدهون الضارة من الجسم، لاحتوائه على كمية عالية من الألياف، إضافة إلى قدرته على تخليص الأمعاء من البكتيريا، ما يعمل على تحسين صحة الجهاز المناعي.

محاربة السرطان

البروكلي خضار غني بمضادات الأكسدة، والسولفورافان، لذلك فإن تناوله يساهم في الوقاية من مرض السرطان القاتل.

مكافحة العدوى

البروكلي غني بفيتامين سي، وك، والألياف، لذلك فإن لديه القدرة على مكافحة العدوى والفيروسات.

التخلص من الوزن الزائد

البروكلي من الخضروات التي تحتوي على سعرات حرارية أقل، لذلك يساعد في التخلص من الوزن الزائد.

تحسين صحة القلب

البروكلي يعمل على تحسين صحة القلب، عن طريق الحد من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

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