أغرب من الخيال.. شاب يشتري منزلا قابلا لـ الطي بهذا المبلغ الضخم (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا يزال شراء منزل بمثابة حلم للعديد من جيل الألفية في جميع أنحاء العالم بسبب الأسعار المتضخمة، لذا، فقد أصبحوا الآن أكثر إبداعًا بشأن المنازل التي يمتلكونها.

في الآونة الأخيرة، شارك أحد مستخدمي تيك توك البالغ من العمر 23 عامًا في الولايات المتحدة مقطع فيديو يعرض منزله الجديد الذي "اشتراه" من أمازون.

''لقد اشتريت للتو منزلاً من أمازون"، قال جيفري براينت من لوس أنجلوس في مقطع فيديو على تيك توك انتشر بسرعة: "لم أفكر مرتين في الأمر".

ووفقًا لصحيفة مترو، فإن المنزل عبارة عن شقة قابلة للطي تبلغ مساحتها 16.5 قدمًا في 20 قدمًا، وتبلغ قيمتها 26 ألف دولار (803400 جنيه مصريا).

تحتوي الشقة الصغيرة على دش ومرحاض مدمجين ومطبخ صغير وغرفة معيشة وغرفة نوم، ودفع الشاب ثمنها بالمال الذي ورثه مؤخرًا من تركة جده الراحل.

ولم يقتصر الأمر على براينت فحسب، بل كان العديد من الأشخاص يشترون مثل هذه المنازل الصغيرة عبر الإنترنت، كبديل لارتفاع الإيجارات وودائع المنازل المرتفعة.

وقال أحد الأشخاص الذين قاموا بمراجعة المنزل على أمازون: "أحبه!" إنه ميسور التكلفة ويناسبني وكلبي! موصى به للغاية، ومع ذلك، لم يكن الكثير من مستخدمي الإنترنت مقتنعين بذلك ووصفوه بأنه "مضيعة للمال".

وفي الوقت نفسه، قال براينت لصحيفة نيويورك بوست، وهو يشرح قراره : "لقد رأيت مستخدم اليوتيوب هذا يفتح صندوق منزله في أمازون، وركضت إلى الموقع الإلكتروني للحصول على واحد أيضًا".

ولا يزال يتعين عليه إنجاز جميع أعمال الكهرباء والسباكة في المنزل.

وأضاف ،في مقطع فيديو لاحق، أنه لن يعيش فيه ولكنه سيحوله إلى مأوى للنازحين أو الأشخاص الذين يواجهون التشرد، : "الكهرباء والسباكة وكل شيء، لقد قمت بإعداد كل ذلك، أريد الحصول على التصاريح أولاً للتحرك وتحديد موقع كل شيء".

وهو يعمل الآن مع وكيل عقارات لشراء أرض لبناء المنزل عليها، "أريد أن ألهم الآخرين لاتخاذ قرارات حكيمة بشأن أموالهم، لقد قيل للأشخاص في عمري أننا لا نستطيع شراء المنازل، لكنني دليل على أن ذلك ممكن".

اقرأ أيضًا

أغرب قصة حب في السعودية.. علاقة رومانسية بين بطة وقطة تجذب زوار "الخبر" (فيديو)

هذا ما يحدث لمستويات الكوليسترول عند تناول "البانيه والمكرونة"

6 أبراج فلكية على موعد مع السعادة الفترة المقبلة.. طاقة القدر تنتظرهم

هذا ما يحدث لجسمك عند ارتداء الشراب أثناء النوم.. مفاجأة

سيدة تطلب الطلاق من زوجها بسبب حماتها.. لن تتوقع ماذا فعلت؟