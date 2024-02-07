6 علامات تظهر على يديك إشارة إلى مشكلة خطيرة في الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بعض العلامات حين تظهر على اليدين قد تكون علامةً ودليلًا على صحة الكبد وما إذا كان سليما أو يعاني من مشكلات، ومن بين تلك المشكلات تشمع الكبد، وهو تندب شديد يصيب الكبد، ويمكن أن تنشأ هذه الحالة الخطِرة نتيجة أنواع كثيرة من أمراض وحالات الكبد، مثل التهاب الكبد أو إدمان الكحوليات المزمن، وفقًا لما جاء في "مايو كليك"، "هيلث لاين".

وكل مرة يتضرر فيها الكبد، سواء بسبب الإفراط في تناول الكحوليات أو لسبب آخر مثل العدوى، يحاول الكبد إعادة ترميم نفسه، وخلال هذه العملية، تتكون أنسجة ندبية.

التشمع حالة تهدد الكبد

وكلما تفاقم التشمع، تكونت الأنسجة الندبية أكثر فأكثر، مما يجعل من الصعب على الكبد القيام بوظيفته، كما أن التشمع المتقدم حالة تهدد الحياة.

ولا يمكن علاج تلف الكبد الناتج عن التشمع بصفة عامة، ولكن إذا شُخِّص تشمع الكبد مبكرًا وعُولِج السبب الكامن، فيمكن الحد من تعرض الكبد لمزيد من التلف.

الأعراض الشائعة لتشمع الكبد

الإرهاق الشديد.

سهولة النزف أو التكدُّم.

فقدان الشهية.

الغثيان.

تورم في القدمين أو الكاحلين.

نقصان الوزن.

حكة في الجلد.

اصفرار لون الجلد والعينين.

تراكم السوائل في البطن.

علامات على اليد تكشف تشمع الكبد

وهناك علامات على اليد تكشف الإصابة بمشكلات الكبد، وتشمل تلك الأعراض ما يلي:

ظهور أوعية دموية تشبه العنكبوت على الجلد.

احمرار راحتي اليدين

شحوب لون الأظافر، خاصةً الإبهام والسبابة.

تعجز الأظافر.

ظهور بقع حمراء على اليد.

احمرار كف اليد.

نصائح للحفاظ على صحة الكبد

اتبع نظامًا صحيا.

مارس الرياضة.

حافظ على وزنك صحي.

احصل على تطعيمات ضد التهاب الكبد.

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