5 علامات على الجلد تشير إلى إصابتك بالسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

توجد 5 علامات تحذيرية لمقاومة الأنسولين قد تظهر على الجلد لدى مرضى السكري ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

وتشير مقاومة الأنسولين إلى مشكلة صحية حيث يصبح جسمك مقاوما لكمية كبيرة من الأنسولين الذي يطلق باستمرار لمعالجة ارتفاع مستويات السكر في الدم، وما يثير القلق أن مقاومة الأنسولين يمكن أن تضع الأساس الضار لمرض السكر، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

علامات على الجلد تشير للإصابة بالسكر

والأنسولين يمكن أن يؤثر على صحة بشرتك، وتشمل العلامات ما يلي:

1. تغير لون الجلد في الإبطين أو الرقبة:

العلامة الأولى لمقاومة الأنسولين يمكن أن تظهر على رقبتك أو تحت الإبطين على شكل طيات جلدية داكنة، ويعرف أيضا باسم "الشواك الأسود"، ويشير تغير اللون هذا إلى لون مخملي داكن لبشرتك له حدود غير محددة بشكل جيد وقد يشمل أيضا سماكة الجلد.

2. زوائد على الجلد:

قد تكون العلامة التحذيرية الأخرى عبارة عن أورام صغيرة حميدة تتشكل على الجلد، وتظهر الزوائد الناعمة بلون اللحم من سطح الجلد على الساق، ويمكن أن يتراوح حجمها من واحد إلى عدة ملليمترات.

3. حب الشباب:

هذه العلامة أكثر شيوعا مع متلازمة تكيس المبايض، فمن الأفضل البحث عن حب الشباب، وعادة يكون حول خط الفك، نظرا لأن السبب الكامن وراء هذا النوع هو عدم التوازن الهرموني، ولكن حب الشباب الناتج عن متلازمة تكيس المبايض يميل إلى الحدوث في المناطق الأكثر حساسية لتأثيرات الهرمونات.

4. نمو الشعر الزائد:

نمو الشعر المفرط غير الطبيعي، المعروف أيضا "بالشعرانية"، يحدث عندما يكون لدى النساء شعر كثيف داكن على الوجه أو الرقبة أو الصدر أو البطن أو أسفل الظهر أو الأرداف أو الفخذين.

5. الصلع الذكوري:

ارتفاع مستويات الأنسولين يؤدي إلى ارتفاع هرمون التستوستيرون، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

نصائح لخفض مقاومة الأنسولين بشكل طبيعي

التركيز على تناول المزيد من الألياف والدهون الصحية مثل الأفوكادو.

تجربة الصيام المتقطع (16 ساعة صيام و 8 ساعات أكل).

ممارسة تمارين القوة والمقاومة.

تناول المكملات الغذائية مثل البربارين أو الإينوسيتول أو جليسينات المغنيسيوم.

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