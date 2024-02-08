دراسة جديدة: تبديل الأذرع عند تلقي اللقاحات يعزز فاعليتها

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقي اللقاحات من أهم الخطوات للحفاظ على صحتنا ومكافحة الأمراض المعدية، ومع ذلك، فإن فعالية اللقاحات تعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك طريقة إعطائها، وكشفت دراسة جديدة أن تبديل الأذرع عند تلقي اللقاحات يمكن أن يعزز فاعليتها بشكل كبير.

عند الحصول على اللقاحات، قد يؤدي تبديل الأذرع لكل جرعة إلى إنتاج مناعة أكبر من إعطاء اللقاحات في نفس الذراع، بحسب دراسة جديدة تحققت من تأثير لقاحات كورونا،

وفقا لما جاء في "هيلث داي".

ووجدت الدراسة التي أجريت في جامعة أوريغون أن الذين قاموا بتبديل الأذرع مع كل جرعة، قد أظهروا زيادة في مستويات الأجسام المضادة في الدم بما يصل إلى 4 أضعاف.

وأضاف الباحثون إنه على الرغم من أن النتائج قد لا تعد ذات أهمية كبيرة بالنسبة للقاحات كلوفيد ، نظرا لأن ملايين الناس حصلوا بالفعل على جرعات متعددة خلال الوباء، فقد يكون لها آثار على جميع اللقاحات متعددة الجرعات، بما في ذلك تحصينات الأطفال.

أشار الباحثون إلى أن تمديد الفاصل الزمني بين الجرعات، لمدة 3 إلى 4 أشهر، قد يوفر فائدة أكبر من تبديل الأذرع.

وقاس الباحثون مستويات الأجسام المضادة لدى 54 زوجا من موظفي الجامعة المتطابقين من حيث العمر والجنس والوقت بعد التطعيم.

وتم اختيار المشاركين بشكل عشوائي للحصول على الجرعة الثانية في نفس ذراع الجرعة الأولى أو في الذراع المعاكسة.

وتبين أن الاستجابة المناعية أقوى أيضا عند تبديل الذراع مع الجرعات، ضد كل من فيروس كورونا الأصلي ومتغير أوميكرون.